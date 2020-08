कर्नाटक : भारी बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर, कई बांधों से छोड़ा गया पानी

कर्नाटक में कई नदियों में जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर है. मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, जो खुद कोरोना संक्रमण के चलते अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, उन्होंने कोरोनोवायरस महामारी के बीच प्रारंभिक बाढ़ राहत कार्य के लिए 50 करोड़ रुपये जारी किए हैं.

जिन जिलों में भारी बारिश हुई उनमें कोडागु भी हैं, जहां लोकप्रिय पर्यटन स्थल कूर्ग स्थित है. इसके अलावा गोकर्ण (एक और लोकप्रिय समुद्र तट गंतव्य) चिकमंगलुरु (जहां सुरम्य जोग गिरता है जो भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है) वहीं हासन और मैसूरु में भी भारी बारिश हुई है जोकि राज्य की राजधानी बेंगलुरु से 145 किमी दूर है.

बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र, मध्‍य-दक्षिण भारत में जोर पकड़ेगी बारिश: IMD

उत्तर कन्नड़, दक्षिण कन्नड़ और उडुपी के तटीय जिले बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, साथ ही साथ कोडागु जिले में भी भारी बारिश का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है. बेलगावी जो कि महाराष्ट्र की सीमा से सटा और अन्य उत्तरी जिले भी बारिश से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं.

