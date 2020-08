हिन्दू-मुस्लिम एकता की मिसाल, यहां एक ही पंडाल में मनाए जाते हैं गणेश चतुर्थी और मुहर्रम

कर्नाटक (Karnataka) के धारवाड़ जिले स्थित हुबली के बिदनाल इलाके के लोग गणेश चतुर्थी और मुहर्रम एक साथ मनाते हैं. दोनों समुदायों के लोग एक ही पंडाल के नीचे हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करते हैं. पंडाल के एक ओर जहां गणपति महाराज विराजमान होते हैं तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम मुहर्रम की प्रथाओं को पूरा करते हैं.

The dates of Ganesh Chaturthi and Muharram coincide every 33-35 years. In this village nobody is a Hindu or a Muslim alone, both come together in unison. All of us are children of the God: Maulana Zakir Qazi