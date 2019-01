कर्नाटक में 'ऑपरेशन लोटस' 'फेल' होने पर कांग्रेस ने उड़ाया BJP का मजाक: तो चलिए अब काम पर लौटते हैं...

कर्नाटक में मचे सियासी घमासान (Karnataka Political Crisis) के बीच गुरुवार को कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर तंज किया है. राज्य कांग्रेस प्रमुख दिनेश गुंडू राव (Karnataka Political Crisis) ने कहा कि हम बीजेपी के उन सभी विधायकों का दिल से स्वागत करते हैं जो बीते कुछ दिनों से दिल्ली के पास एक आलीशान होटल में छुट्टी बिताने के बाद वापस आ रहे हैं. छुट्टी के बाद सभी ऊर्जावान होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि वह अपने क्षेत्र के लोगों के लिए जल्द ही काम पर लौटेंगे. उन्होंने इस बाबत एक ट्वीट भी किया. बता दें कि कर्नाटक (Karnataka Political Crisis) में सियासी घमासान के बीच बीजेपी ने अपने 100 से ज्यादा विधायकों को खरीद-फरोख्त से बचाने क लिए गुरुग्राम के एक होटल में रखा हुआ था.

We extend a hearty welcome to all Karnataka BJP MLAs who are returning home after an extended holiday at a luxury resort near Delhi. Now that they are sufficiently rejuvenated let us hope they will attend to the work of their constituencies which they have neglected for long.