कर्नाटक में नाटक जारी: विधानसभा स्पीकर ने 14 बागी विधायकों को अयोग्य करार दिया

कर्नाटक विधानसभा स्पीकर केआर रमेश कुमार ने 14 बागी विधायकों अयोग्या करार दे दिया. इनमें 11 कांग्रेस के और तीन जेडीएस के विधायक शामिल हैं. वहां भले ही बीजेपी ने कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन की सरकार गिरा एक बार फिर अपनी सरकार बना ली हो लेकिन इन सब के बावजूद भी वहां राजनीति संकट खत्म होता नहीं दिख रहा है. बता दें, बीएस येदियुरप्पा ने पिछले ही सप्ताह राज्य में नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है. उन्हें 29 जुलाई को बहुमत साबित करना है. इससे पहले स्पीकर ने गुरुवार को तीन विधायकों को अयोग्य करार दिया था. इसके बाद विधानसभा में सदस्यों की संख्या 209 हो गई. अब बहुमत का आंकड़ा 105 हो गया है, यह संख्या भारतीय जनता पार्टी के पास है.

#UPDATE Karnataka Speaker also disqualifies another rebel Congress MLA Shrimant Patil. Total of 14 MLAs including Roshan Baig, Anand Singh, H Vishwanath, ST Somashekhar disqualified https://t.co/pLyZJkOMiw