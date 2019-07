विश्वास मत से पहले BJP-कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प, बेंगलुरु में अगले 48 घंटों तक धारा 144 लागू

बेंगलुरु में एक फ्लैट के बाहर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई गई. रेस कोर्स रोड पर एक फ्लैट में दो निर्दलीय विधायक ठहरे हुए थे. कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए. कुछ देर में बीजेपी के कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए और दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई. उधर, कर्नाटक विधानसभा में जारी विश्वास मत को लेकर अब भी संशय की स्थित बरकरार है. इस बीच शाम 6 बजे से बेंगलुरु में सभी शराब की दुकानें और बार को अगले 48 घंटों के लिए बंद कर दिया गया है. साथ ही बेंगलुरु में अगले 48 घंटों के लिए धारा 144 भी लगाई गई है. पुलिस कमिश्नर आलोक कुमार ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

कर्नाटक: विधानसभा में नहीं पहुचे सत्ता पक्ष के MLAs तो स्पीकर बोले- बहुमत तो छोड़िए, आप अपनी विश्वसनीयता भी खो देंगे

#WATCH Karnataka: Congress workers protest outside an apartment on Race Course road in Bengaluru alleging that independent MLAs have been lodged here. pic.twitter.com/sNyTnr6bZR