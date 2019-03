कर्नाटक के नगर निकाय मंत्री सीएस शिवल्ली का दिल का दौरा पड़ने से निधन

कर्नाटक सरकार में नगर निकाय मंत्री सीएस शिवल्ली का शुक्रवार को हुबली के एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. अस्पताल के सूत्रों ने यह जानकारी दी.

अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि शिवल्ली (56) ने बुखार और उल्टी होने की शिकायत की थी. इस पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां अपराह्न करीब 1 बजकर 40 मिनट पर निधन हो गया. शिवल्ली धारवाड़ जिले के कुंडगोल निर्वाचन क्षेत्र से वह तीन बार चुने गये थे. एक बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर और दो बार कांग्रेस के टिकट पर चुने गये थे. वह दिल की बीमारी से ग्रसित थे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवल्‍ली के निधन पर गहरा शोक व्‍यक्‍त किया है. अपने ट्वीटर पेज पर दिए गए शोक संदेश में पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक में उनकी सेवा के लिए सदा याद किया जाएगा.



My condolences to the family and supporters of Karnataka Minister Shri CS Shivalli.



Shri Shivalli will be remembered for his service to Karnataka. May his soul rest in peace.