करतारपुर गलियारा: वाघा बोर्डर पर भारत-पाक प्रतिनिधियों की बैठक आज, कई मुद्दों पर दूर हो सकते हैं मतभेद

करतारपुर गलियारे से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधि रविवार को अटारी-वाघा सीमा पर बैठक करेंगे. इसमें ‘जीरो प्वाइंट' पर संपर्क और यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. यह बैठक पाकिस्तान की सीमा के अंदर अटारी-वाघा सीमा पर होगी. सूत्रों ने बताया कि भारत सुरक्षा पहलुओं से जुड़ी अपनी चिंताओं को भी उठाएगा. भारत ने इससे पहले इस परियोजना पर पाकिस्तान द्वारा नियुक्त कमेटी में एक प्रमुख खालिस्तानी अलगाववादी की मौजूदगी पर अपनी चिंताओं से पाक को अवगत कराया था. उन्होंने बताया, ‘बैठक में करतारपुर गलियारे के स्वरूप और संबद्ध तकनीकी मुद्दों पर चर्चा होगी.'

सूत्रों ने बताया कि इसके अलावा यात्रियों की आवाजाही के लिए जरूरी दस्तावेज, यात्रा के लिए इजाजत पाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी बैठक के एजेंडा में होगा. उन्होंने बताया कि वह ‘जीरो प्वाइंट' पर संपर्क के मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे. सूत्रों ने बताया कि भारत को आगामी बैठक से काफी उम्मीदें हैं और आशा जताई कि जीरो प्वाइंट पर संपर्क तथा विशेष अवसरों पर काफी संख्या में श्रद्धालुओं की यात्रा पर गहन चर्चा होगी. यह गलियारा सिख श्रद्धालुओं को गुरदासपुर जिला स्थित डेरा बाबा नानक साहिब से पाकिस्तान के करतारपुर स्थित गुरूद्वारा दरबार साहिब तक जाने को सुगम बनाएगा.

Amritsar: Indian delegation arrives at Attari border, to hold bilateral meeting with their Pakistani counterparts on #KartarpurCorridor at Wagah (Pakistan). pic.twitter.com/RsQk8Toto0