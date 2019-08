पी चिदंबरम से CBI की पूछताछ पर बेटे कार्ति चिदंबरम ने किया ट्वीट, कहा- चंद लोगों को खुश करने के लिए हो रही है नौटंकी

आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को CBI द्वारा गिरफ्तार करने पर उनके बेटे कार्ति चिदंबरम ने एक ट्वीट किया है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि देश की बड़ी जांच एजेंसियां कुछ लोगों को खुश करने के लिए ही इतना नाटक और तमाशा कर रही है. बता दें कि इस मामले में कार्ति चिदंबरम मुख्य अभियुक्त हैं. ईडी उन्हें भी पहले पूछताछ के लिए बुलाया था. CBI की टीम ने ने केंद्रीय मंत्री को बुधवार की शाम उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है. इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) ने बुधवार की शाम को कांग्रेस दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसके बाद CBI की टीम उनके घर पहुंची. चिदंबरम के घर का दरवाजा बंद होने के कारण CBI के अधिकारियों ने दीवार फांदकर घर में घुस गए.

The drama and spectacle being enacted by the agencies is to simply sensationalise and satisfy the voyeuristic pleasure of some.