जेल में बंद पिता पी चिदंबरम के जन्मदिन पर बेटे कार्ति ने लिखा भावुक खत, मोदी सरकार पर भी बोला हमला

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P. Chidambaram) के 74वें जन्मदिन पर बेटे कार्ति चिदंबरम ने उन्हें बधाई देते हुए पीएम मोदी पर चुटकी ली है. उन्होंने इस मौके पर अपने पिता के नाम एक खुला खत भी लिखा है. इस खत में उन्होंने सरकार पर भी जमकर निशाना साधा. उन्होंने पिता को संबोधित करते हुए कहा कि आज आप 74 के हो रहे हैं और कोई 56!!!. इस खत में कार्ति चिदंबरम ने चंद्रयान 2, जीडीपी में गिरावट और जम्मू-कश्मीर में मौजूद हालात का भी जिक्र किया है. कार्ति ने अपने खत के साथ एक ट्वीट भी किया है. इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मेरे पिता के जन्मदिन पर उनके नाम मेरे एक खत.

