Karunanidhi Death: तमिल राजनीति के मंच की विशाल हस्ती के निधन पर शोक की लहर

Loved by the Tamilian people, Kalaignar strode the stage of Tamil politics, like a colossus, for over 6 decades. In his passing, India has lost a great son. My condolences to his family as also to the millions of Indians who grieve for their beloved leader tonight.#Karunanidhi — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 7, 2018

Feel v sad to hear about the demise of this great leader. May his soul rest in peace. Its a great loss to the nation. https://t.co/fymujgcmMI — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 7, 2018

श्री एम करुणानिधि के निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ। "कलैनार" के नाम से लोकप्रिय वह एक सुदृढ़ विरासत छोड़ कर जा रहे हैं जिसकी बराबरी सार्वजनिक जीवन में कम मिलती है। उनके परिवार के प्रति और लाखों चाहने वालों के प्रति मैं अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ – राष्ट्रपति कोविन्द — President of India (@rashtrapatibhvn) August 7, 2018

Deeply saddened at the passing away of Kalaignar M Karunanidhi.60 years a legislator,5 times CM & a pillar of many coalitions at the Centre,he influenced his State's & the National politics like few others. My deepest condolences to his family & admirers.He will be missed deeply. — Pranab Mukherjee (@CitiznMukherjee) August 7, 2018

द्रमुक अध्यक्ष एम करुणानिधि का लंबी बीमारी के बाद मंगलवार की शाम को चेन्नई के एक अस्पताल में निधन हो गया. तमिलनाडु के इस दिग्गज नेता के निधन पर राज्य में शोक की लहर है. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सहित अनेक नेताओं ने करुणानिधि के निधन पर शोक जताया है.एम करुणानिधि के देहावसान पर राहुल गांधी ने दुख जताया है. उन्होंने ट्वीट किया तमिल लोगों के प्रिय कलइनार 60 साल से ज़्यादा समय तक तमिल राजनीति के मंच पर एक विशाल हस्ती बने रहे. उनके निधन से भारत ने अपना महान सपूत खो दिया है. मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और उन लाखों परिवारों के साथ हैं जो अपने प्रिय नेता के जाने से दुखी हैं.दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया महान नेता के निधन की ख़बर सुनकर दुख हुआ. भगवान उनकी आत्मा को शांति दे. ये देश का बहुत बड़ा नुकसान है.राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने ट्वीट किया श्री एम करुणानिधि के बारे में सुनकर दुख हुआ. कलइनार के नाम से लोकप्रिय वह एकसुदृढ़ विरासत छोड़ कर जा रहे हैं जिसकी बराबरी सार्वजनिक जीवन में कम मिलती है. उनके परिवार के प्रति और लाखों चाहने वालों के प्रति मैं अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं.पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा, करुणानिधि के जाने से बहुत दुखी हूं. 60 साल तक विधायक, 5 बार मुख्यमंत्री और केंद्र की कई साझा सरकारों में एक मजबूत स्तंभ रहे करुणानिधि ने अपने राज्य और केंद्र की राजनीति पर बहुत असर डाला. मेरी संवेदना उनके परिवार और समर्थकों के साथ है. वे हमको बहुत याद आएंगे.पिछले 11 दिन से अस्पताल मे भर्ती 94 वर्षीय नेता ने शाम छह बजकर दस मिनट पर अंतिम सांस ली.