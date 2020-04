इसी दौरान अचानक सुरक्षा बलों से घिरा पाकर आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर गोलियां चलानी शुरू की. पुलिस, सीआरपीएफ और सेना के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की. इस ऑपरेशन में तीन आतंकी मार गिराये गए है.

#UPDATE: 2 unidentified terrorists and 1 hardcore associate of terrorists killed. Search is still going on. Details shall follow: Jammu & Kashmir Police https://t.co/3j2aJFcfGQ