PSA के तहत फारूक अब्दुल्ला की हिरासत पर ओवैसी ने उठाए सवाल- कहा- '80 साल का शख्स किसी के लिए...'

जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) को पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत हिरासत में रखा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी हिरासत को लेकर कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को एक सप्ताह का नोटिस देकर जवाब मांगा है. राज्यसभा सांसद वाइको की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी. इस बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने फारूक अब्दुल्ला को पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत में हिरासत में रखे जाने को लेकर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला.

I condemn the application of the draconian PSA against Farooq Abdullah.

How can he be a threat if the @PMOIndia himself met him a day before the abrogation of #Article370.

An 80-year-old former CM has been clubbed with separatist Masarat Alam. What message is the BJP sending? pic.twitter.com/PwS5qjtUXl