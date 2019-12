Kashmir News: कश्मीर में कल से SMS सेवा होगी बहाल, विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद से थी बंद

Kashmir News: कश्मीर में बुधवार से SMS सेवा बहाल कर दी जाएगी. करीब 5 महीने पहले विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद से वहां एसएमएस सर्विस बंद थी. जम्मू-कश्मीर के प्रधान सचिव रोहित कंसल ने बताया कि 31 दिसंबर की मध्य रात्रि से कश्मीर में SMS सेवा से शुरू हो जाएगी. इसके साथ-साथ उन्होंने बताया कि सरकार ने जम्मू कश्मीर के अस्पतालों में ब्रॉडबैंड सेवा को शुरू करने की भी घोषणा की है. बता दें कि बीते 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधान खत्म कर उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने की केंद्र सरकार की घोषणा के बाद एसएमएस और इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगा दी गई थी.



Jammu and Kashmir Principal Secretary Rohit Kansal: SMS services to be restored from midnight, December 31 in Kashmir valley. (File pic) pic.twitter.com/GBdhJUFx05