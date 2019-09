फारूक अबदुल्ला की हिरासत पर भड़के राहुल, 'सरकार राष्ट्रवादी नेताओं को हटाकर आतंकियों को जगह देना चाहती है'

जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) को पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत हिरासत में रखा गया है. इसे लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है. अब राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने फारूक अब्दुल्ला की हिरासत पर सवाल उठाए हैं. पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि मोदी सरकार फारूक अब्दुल्ला जैसे राष्ट्रवादी नेताओं को हटाकर आतंकवादियों को जगह देना चाहती है, ताकि वह पूरे देश में ध्रुवीकरण के लिए 'कश्मीर का इस्तेमाल कर सके.' राहुल गांधी ने ट्वीट किया, 'यह स्पष्ट है कि सरकार फारूक अब्दुल्ला जैसे राष्ट्रवादी नेताओं को हटाना चाहती है ताकि जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक शून्य पैदा हो जो आतंकवादियों द्वारा भर दिया जाए. इसके बाद शेष भारत में ध्रुवीकरण करने के लिए कश्मीर का स्थायी रूप से उपयोग राजनीतिक औजार के तौर पर किया जा सके.

It's obvious that the Government is trying to remove nationalist ???????? leaders like Farooq Abdullah Ji to create a political vacuum in Jammu & Kashmir that will be filled by terrorists.



Kashmir can then permanently be used as a political instrument to polarise the rest of India.