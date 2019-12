हैदराबाद एनकाउंटर पर बोले अरविंद केजरीवाल- फैसले में देरी से गुस्सा इसलिए एनकाउंटर पर लोगों में खुशी

तेलंगाना रेप कांड के आरोपियों का एनकाउंटर किए जाने को लेकर दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्‍नाव हो या हैदराबाद, रेप के मामले पर फैसले में हो रही देरी के कारण लोगों में गुस्सा है, इसलिए लोग मुठभेड़ पर खुशी व्यक्त कर रहे हैं. जिस तरह से लोगों का विश्‍वास आपराधिक न्याय प्रणाली पर से उठते जा रहा है, वह चिंता का विषय है. आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए सभी सरकारों को एक साथ मिलकर कार्रवाई करनी होगी. इसी एनकाउंटर को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद जया बच्‍चन ने कहा कि देर आए दुरूस्‍त आए. तेलंगाना रेप कांड पर संसद में बहस के दौरान सांसद जया बच्‍चन ने कहा था कि ऐसे लोगों को भीड़ के हवाले कर देना चाहिए. बहस के दौरान कई और सांसदों ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्‍यक्‍त की थी और कहा था ऐसे मामले का निपटारा तुरंत होना चाहिए ताकि समाज में नजीर पेश हो सके, ऐसे घृणित काम करने की सोच रखने वाले लोगों के मन में डर बैठ सके.

Delhi CM Arvind Kejriwal on Telangana encounter: It is also something to be worried about, the way people have lost their faith in the criminal justice system. Together all the governments will have to take action on how to strengthen criminal justice system.