केंट ने आटा गूंथने की मशीन के भेदभाव दिखाने वाले अपने विज्ञापन के लिए माफी मांगी

केंट ने बुधवार को एक बयान जारी करते हुए माफी मांगी. इस बयान में चेयरमैन महेश गुप्ता ने लिखा, ''मैं केंट आटा और ब्रेड मेकर के विज्ञापन के लिए माफी मांगना चाहता हूं. यह अनजाने में लेकिन गलत तरीके से प्रसारित किया गया है और इसे वापस ले लिया गया है.'' उन्होंने आगे लिखा, ''हम सोसाइटी के सभी लोगों का सम्मान करते हैं और आपका समर्थन करते हैं.''

केंट द्वारा वापस लिया गया यह विज्ञापन ऐसे वक्त पर आया जब कोरोना महामारी के चलते देश भर में लॉकडाउन है. बंदिशों के कारण मार्च से घरेलू कामकाज करने वाले लोगों के पास काम नहीं है. ट्विटर पर कई लोगों ने घरेलू काम कारने वालों के हाथ गंदे होने के कंपनी के सुझाव को लेकर उसे आड़े हाथों लिया.

I presume #Kent Atta maker doesn't want my business. Not only is it unfair to service demographics by assuming all are unhygienic, also assumes me or my husband do not knead atta. A great product bites the dust cos the Ad agency/Product Manager couldn't see beyond their biases. https://t.co/lVCmjNG5Qp