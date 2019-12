Kerala Akshaya Lottery Results: एरनाकुलम निवासी को मिला 60 लाख रुपये का पहला इनाम

केरल राज्य लॉटरी विभाग (Kerala state lottery department) ने बुधवार को अक्षय लॉटरी एके 424 (Kerala Akshaya Lottery AK 424) का परिणाम घोषित कर दिया. इस टिकट पर पहला इनाम 60 लाख रुपये का है, जो टिकट संख्या एडब्ल्यू 842093 (AW 842093) (एरनाकुलम) को मिला है. केरल अक्षय लॉटरी एके 424 का पांच लाख रुपये का दूसरा इनाम टिकट संख्याए एडब्ल्यू 189181 (ticket number AW 189181) (मल्लापुरम) को मिला है.

इन दो बड़े पुरस्कारों के अलावा 12 टिकटों - AN 614072 (MALAPPURAM), AO 449213 (KOTTAYAM), AP 179169 (THRISSUR), AR 240955 (KOTTAYAM), AS 220156 (ERNAKULAM), AT 654441 (IDUKKI), AU 290970 (PALAKKAD), AV 104641 (KOLLAM), AW 878072 (THIRUVANANTHAPURAM),

AX 517013 (KOTTAYAM), AY 849969 (PALAKKAD), AZ 774996 (KOZHIKKODE) - पर एक लाख रुपये प्रत्येक को तीसरा पुरस्कार दिया गया है.

इस लॉटरी का चौथा पुरस्कार 0331 1501 1701 2101 3728 4628 5094 5117 5453 6161 7275 9673 इन टिकटों को दिया गया जबकि अक्षय लॉटरी का पांचवा पुरस्कार 0483 3255 4891 6000 8346 9624 छह टिकटों को दिया गया.

अक्षय लॉटरी का छठा पुरस्कार जो 1000 रुपये का था इन टिकटों को मिला 0809 1204 1246 1565 2846 4073 4136 4311 4995 5458 5873 5962 6461 6642 7495 7624 7746 8337 8424 8566

9316 9417 9669 9838 9999.

अक्षय लॉटरी का सातवां पुरस्कार 0051 0190 0582 0679 0774 1294 1405 1654 1947 2499 3424 3426 3472 3860 4017 4106 4466 4514 4803 5116 5276 5438 5473 5680 5739 5807 5894 6090 6940 7012 7110 7179 7278 7376 7576 7606 7677 8131 8202 8363 8393 8408 8835 8865 9124 इन टिकटों को मिला.

केरल राज्य अक्षय लॉटरी का आठवा पुरस्कार 0058 0111 0257 0292 04100637 0726 0834 0855 0872 0888 1050 1218 1259 1352 1418 1449 1532 1575 1610 1693 1754 1854 2046 2141 2401 2591 2599 2738 2781 2802 2807 2906 2920 3027 3163 3167 3215 3290 3418 3487 3543 3649 3752 3782 3816 3933 4268 4360 4386 4423 4478 4525 4565 4589 4934 5080 5112 5115 5202 5407 5428 5440 5447 5770

5884 5921 5991 6110 62676289 6299 6421 6614 6792 6794 6822 6911 6956 7204 7276 7361 7430 7559 7725 7851 7869 7976 8117 8203 8210 8298 8519 8545 8609 8646 8744 8799 8820 8957 8972 9009 9062 9071 9182 9297 9435 9692 9761 9772 9874 9944 इन टिकटों को मिले, इन सभी विजेताओं को 100 रुपये के पुरस्कार मिलेंगे

केरल अक्षय लॉटरी (Kerala Akshaya Lottery ) के आधिकारिक परिणाम www.keralalotteries.com पर उपलब्ध हैं.