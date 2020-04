केरल में कम हो रहे कोरोना के मामले, जानें कैसे एक हॉटस्पॉट इलाके ने COVID-19 पर पाया काबू...

केरल पुलिस द्वारा शेयर किए गए एक जागरूकता फैलाने वाले वीडियो में सुपरस्टार मोहन लाल ने दो व्हाट्सऐप नंबर शेयर किए हैं जिनके जरिए कासरगोड के लोग जरूरी सामान पा सकते हैं. वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे पुलिस घर-घर जारूरी सामान की आपूर्ति कर रही है. यह यहां पुलिस द्वारी दी जा रही अन्य सेवाओं में शुमार है.

कासरगोड के सभी सात जोनें में जहां कोरोनावायरस के मामले सामने आए थे, पुलिस द्वार होम डिलिवरी की सुविधा को अच्छे से लागू किया गया. इन सात जोनों को अलग-थलग रखा गया और यहां किसी के आने और जाने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने NDTV को बताया कि एक भी व्यक्त‍ि को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गई.

कासरगोड में इस महीने की शुरुआत में कुछ दिनों के भीतर ही विशेष कोरोना अस्पताल बनाया गया और इस सुदूर उत्तरी जिले में तिरुवनंतपुरम से मेडिकल टीमें लाई गईं.

राज्य के वित्त मंत्री थॉमस इसाक के अनुसार, 30 जनवरी को देश में कोरोनावायरस का पहला मामला दर्ज करने वाले केरल में अब इसके मामले कम होने लगे हैं.

COVID-19 curve of Kerala has started to flatten. The active cases for the last one week has declined. The recovered cases (green curve) will cross the yellow curve soon.#COVID2019#COVIDpic.twitter.com/G9nja0UYCU