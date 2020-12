दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए केरल के किसानों ने भिजवाया 16 टन अनानास

केरल के अनानास किसानों के इस संगठन ने 16 टन अनानास और इसे भेजने की लागत का पूरा खर्च उठाया है. उन्होंने यह फल प्रदर्शनकारी किसानों के बीच बांटने के लिए भेजा है.

केरल के इरनाकुलम जिले में गुरुवार को वझाकुलम से 16 टन अनानास लेकर ट्रक यहां से निकले थे. वझाकुलम को 'अनानास सिटी' के नाम से जाना जाता है. यहां तक यहां से निकलने वाले अनानास भारत में सबसे मीठे अनानास माने जाते हैं. इन्हें 2009 में GI टैग भी मिला था. इन ट्रकों को केरल के कृषि मंत्री वीएस सुनील कुमार ने हरी झंडी दिखाई थी. कई रिपोर्ट्स की मानें तो इन्हें आंदोलनरत किसानों के बीच केरल के सांसद, दिल्ली गुरुद्वारा के सदस्यों सहित अन्य लोग बांटेंगे.

ट्विटर पर कई लोगों ने केरल के किसानों के संगठन के इस इनीशिएटिव की तारीफ की.

Farmers from Kerala have sent a truck full of pineapples to protestors at the Singhu Border. Again, I find this freaking adorable.