PM मोदी ने सबरीमाला को लेकर केरल की LDF सरकार पर बोला हमला, कही यह बात...

केरल के कोल्लम में पीएम मोदी (PM Narendra Modi) ने सबरीमाला (Sabarimala) मुद्दे को लेकर केरल की एलडीएफ (LDF) सरकार पर जमकर हमला बोला. पीएम मोदी ने कहा कि पिछले कुछ समय से सारा देश सबरीमाला के बारे में बात कर रहा है. उन्होंने कहा कि केरल की एलडीएफ सरकार का सबरीमाला पर जो रवैया था वह इतिहास में किसी भी पार्टी और सरकार के सबसे शर्मनाक रवैयों में याद रखा जाएगा. कोल्लम में पीएम मोदी ने कहा कि यूडीएफ और एलडीएफ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. नाम में भिन्न, लेकिन भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता में वे समान हैं. नाम में भिन्न, लेकिन केरल के सांस्कृतिक कपड़े को नुकसान पहुंचाने में वे समान हैं. नाम में अलग, लेकिन राजनीतिक हिंसा में, वे दोनों एकसमान हैं.

PM in Kerala: The conduct of Kerala LDF govt on Sabarimala issue will go down in history as one of the most shameful behaviour by any party & govt. We knew that communists do not respect Indian history, culture and spirituality but nobody imagined that they will have such hatred. pic.twitter.com/rlQtRbVyMI