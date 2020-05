केरल में गांव-गांव तक कोरोना जांच के लिए लॉन्च किया COVID-19 परीक्षण वाहन, इन सुविधाओं को जोड़ा

इस वाहन की लॉन्चिंग पर चर्चा करते हुए डॉक्टर प्रवीण ने मी़डिया से कहा कि केरल के अलपुझा में ऐसे वाहन की जरूरत थी, जो ग्रामीण इलाकों में जाकर कोरोना सैंपल इकट्ठे कर सके. उन्होंने कहा कि केरल में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसी चिंता को देखते हुए इस वाहन का निर्माण किया गया है, उन्होंने बताया कि इस वाहन में टेली मेडिसीन और सार्वजनिक ऐलान के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, ताकि हम गांव-गांव जाकर न सिर्फ जांच कर सके बल्कि कोरोना से जुड़ी जानकारियां भी लोगों तक साझा कर सकें.

There was a requirement from Alappuzha, of a vehicle to go to remote places where we can take samples as Kerala is reporting more number of cases now. So, that was the primary concern. We also incorporated telemedicine and a public address facility inside this vehicle: Dr Praveen https://t.co/qiMltDVHT2pic.twitter.com/IIZZGctrvD