निपाह वायरस पीड़ित की सेवा करते हुए जान गंवाने वाली नर्स को मरणोपरांत मिला फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवॉर्ड

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल श्रेणी में 36 नर्स व मिडवाइव्स को राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किए. इनमें से एक नाम निपाह वायरस से पीड़ित लोगों का इलाज करने के दौरान जान गंवाने वाली लिनी सजीश पुथुस्सेरी का भी है. लिनी ने अपने जीवन की परवाह किए बिना निपाह वायरस से ग्रस्त रोगी की सेवा व उपचार किया और इस दौरान स्वयं उनकी मृत्यु हो गई थी. लिनी सजीश केरल स्थित कोझीकोड के सरकारी अस्पताल में नर्स थीं. उनकी ओर से उनके पति सजीश पुथुस्सेरी ने राष्ट्रपति से ये सम्मान ग्रहण किया.

फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड चिकित्सा के क्षेत्र में नर्सिंग सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं. भारत सरकार द्वारा नर्सिंग का यह राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन और देशभर से आई नर्सों ने शिरकत की.

निपाह वायरस के मरीज का इलाज करने वाली नर्स की मौत, पति के लिए छोड़ा इमोशनल मैसेज

गौरतलब है कि निपाह वायरस मुख्यत चमगादड़ के संपर्क में आने अथवा चमगादड़ के झूठे फल आदि खाने से होता है. इस वायरस का कोई सटीक उपचार अभी तक नहीं खोजा जा सका है. यह जानकारी होने के बावजूद लिनी सजीश ने इस रोग से ग्रस्त रोगी की सेवा और उपचार किया.

