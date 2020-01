सऊदी अरब में काम करने वाली नर्स कोरोना वायरस की चपेट में आने वाली पहली भारतीय

चीन में फैल रही कोरोना वायरस की चपेट में एक भारतीय नर्स आ गई है. इसकी जानकारी गुरुवार को विदेश राज्य मंत्री वी.मुरलीधरन ने ट्वीट कर के दी है. उन्होंने बताया कि जो महिला नर्स इस वायरस की चपेट में आई है वह फिलहाल सऊदी अरब में कार्यरत है. उन्होंने बताया कि प्रभावित नर्स का इलाज अस्पताल में चल रहा है और वह दिन पर दिन पहले से ठीक हो रही हैं. सऊदी अरब में काम करने वाली 100 नर्सों की जांच की गई थी जिनमें से एक नर्स इस वायरस से पीड़ित मिली.

Minister of State for External Affairs,V Muraleedharan: About 100 Indian nurses mostly from Kerala working at Al-Hayat hospital have been tested&none except one nurse was found infected by Corona virus.Affected nurse is being treated at Aseer National Hospital& is recovering well pic.twitter.com/RRfp2ugRkO