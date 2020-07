दृष्टिबाधित शख्स की भाग कर बस पकड़ने में मदद करने वाली महिला को इनाम में मिला घर

मनोरमा ऑनलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रिया पिछले तीन सालों से जौली स्लिक नाम की एक टेक्सटाइल शॉप में काम कर रही हैं, जो तिरुवल्ला में स्थित है. जिस दिन सुप्रिया ने दृष्टिबाधित व्यक्ति की मदद की थी, उस दिन सुप्रिया स्टोर का खुलने का इंतजार कर रही थी. सुप्रिया के इस नेक काम की जानकारी जब जोयलुक्कास समूह के चेयरमैन जोय अलुक्कास को हुई तो उन्होंने सुप्रिया को शुभकामनाएं दी.

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जोय अलुक्कास ने सुप्रिया को त्रिशूर में स्थित अपने हेड ऑफिस में बुलाया और उन्हें नया घर इनाम के रूप में दिया. यह घर सुप्रिया के नाम पर है.

'Kindness is beautiful': A few days back a woman who helped visually-impaired man to get on the bus is now invited to meet chairman of #Joyallukas and was gifted a residential house. pic.twitter.com/haCdGpLyjv