गुजरात के पूर्व CM केशुभाई पटेल का 92 साल की उम्र में निधन, PM मोदी ने पुरानी तस्वीर के साथ साझा किया दुख

अस्पताल के डॉक्टर अक्षय किलेदार ने कहा कि 'हमने उन्हें रिवाइव करने की कोशिश करते रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली. उन्हें 11.55 am पर मृत घोषित कर दिया गया. उनका निधन कोरोना से नहीं हुआ है.'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर साझा की है और उनके निधन पर शोक जताया है. पीएम ने एक ट्वीट में लिखा, 'हमारे प्यारे और सम्मानित केशुभाई अब नहीं रहे. मुझे इससे गहरा दुख हुआ है. वो एक उत्कृष्ट नेता थे, जो समाज के हर धारा का खयाल रखते थे. उनका जीवन गुजरात और हरेक गुजराती के विकास को समपर्ति रहा.'

Our beloved and respected Keshubhai has passed away…I am deeply pained and saddened. He was an outstanding leader who cared for every section of society. His life was devoted towards the progress of Gujarat and the empowerment of every Gujarati. pic.twitter.com/pmahHWetIX