किरण बेदी ने पुडुचेरी में 10 साल से चुनाव न होने के प्रधानमंत्री के बयान को सही ठहराया

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर के लिए आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ करने के साथ विपक्षी दलों पर निशाना था. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के केंद्रशासित प्रदेश बनने के एक साल के भीतर वहां स्थानीय निकाय चुनाव कराए गए, जबकि पुडुचेरी (Puducherry) की कांग्रेस सरकार ने एक दशक से पंचायत और नगरपालिका चुनाव नहीं कराया. प्रधानमंत्री ने कहा कि पुडुचेरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पंचायत और नगरपालिका के चुनाव नहीं हो रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ये आदेश दिया था. लेकिन वहां की कांग्रेस सरकार इस मामले को लगातार टाल रही है.

As @PMOIndia said, it's a fact that denial of “Local body elections” in UT of #Puducherry for nearing a decade, has deprived Rural areas of development funds,besides suffering inadequate Sanitation, Poor Water table Managment, desilting,school edu & more. @AmitShah@BhallaAjay26pic.twitter.com/J9CwtrYHhy