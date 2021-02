राज्यसभा में दिखी जुगलबंदी, दिग्विजय बोले- वाह महाराज तो ज्योतिरादित्य ने कहा- आपका ही आशीर्वाद

Those attempting to distort India's reform wave will fall flat on their faces - India is set to occupy a formidable position in the post-Covid order - and this fate shall remain unaltered. #IndiaAgainstPropoganda