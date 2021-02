Farmers Protest: कौन हैं Amanda Cerny और क्यों कर रही हैं किसान आंदोलन का समर्थन? जानिए...

जानिए किसानों के समर्थन में उतरीं Amanda Cerny कौन हैं?

अमांडा सर्नी कैलिफॉर्निया बेस्ड एक्ट्रेस, मॉडल और डिजिटल कंटेट क्रिएटर हैं. इनका सब्सक्रिप्शन बेस्ड वीडियो प्लेटफॉर्म भी है. सोशल मीडिया पर इनकी मौजूदगी की बात करें तो इंस्टग्राम पर इनके 2.5 करोड़ फॉलोवर्स, ट्विटर पर 10 लाख फॉलोवर्स और यू-ट्यूब पर 28 लाख सब्सक्राइबर्स हैं. 2018 में इन्होंने भुवन बाम (Bhuvan Bam), जो कि भारत में काफी लोकप्रिय यू-ट्यूबर हैं, उनके साथ वीडियो किया था, जिसके बाद भारत में इन्हें काफी सर्च भी किया गया.

क्यों और कैसी करने लगीं किसान आंदोलन की बात

अमांडा सर्नी ने दो फरवरी को इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की और लिखा कि, "दुनिया आपको देख रही है. इस मुद्दे को समझने के लिए आपको भारतीय, पंजाबी या दक्षिण एशियाई होने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ इंसानियत की फिक्र करने की जरूरत है. हमेशा अभिव्यक्ति की आजादी, प्रेस की आजादी, बुनियादी मानवाधिकार और नागरिक अधिकारों की सामनता और श्रमिकों की गरिमा की मांग कीजिए."

कहां से शुरू हुआ पेड प्रमोशन का मजाक

किसानों के समर्थन में खड़े होने के बाद भारत में यह कहा जाने लगा कि अंतरराष्ट्रीय हस्तियां पैसे लेकर इस मुद्दे पर बात कर रही हैं. वहां से शुरू हुआ अमांडा सर्नी का पेड प्रमोशन वाला मजाक. इसके बाद अमांडा सर्नी ने एक ट्वीट किया. इस मजाक को आगे बढ़ाते हुए मिया खलीफा भी इसमें टूट पड़ीं और दोनों के बीच कई मजाक हुए.

Wait?!? You're saying Rihanna isnt already rich enough and Everyone you listed got paid?!? If that's all true, I would like to get paid toooooo for being a well informed, overall awesome and compassionate human being! Please venmo me immediately!!!! https://t.co/HCmfaMevEt