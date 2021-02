गाज़ीपुर बॉर्डर पर लोहे की कीलें उखाड़ने का VIDEO आया सामने, तो पुलिस बोली - री-पोज़िशनिंग कर रहे हैं

न्यूज एजेंसी एएनआई ने गाजीपुर बॉर्डर (Ghazipur Border) का एक वीडियो जारी किया है. इस वीडियो में वहां पर लगाई गईं लोहे की कीलों को निकाला जा रहा है.

#WATCH | Nails that were fixed near barricades at Ghazipur border (Delhi-UP border) are being removed. pic.twitter.com/YWCQxxyNsH

हालांकि, इस पर दिल्ली पुलिस का कहना है कि हम गाजीपुर से कील हटा नहीं रहे हैं बल्कि कुछ जगहों पर पब्लिक जो आने जाने वाली है. उसको परेशानी न हो. इसलिए हम कील की री पोजिशनिंग कर रहे हैं.

"Videos and photos are getting circulated in which it's shown that nails are being taken off Ghazipur. These are just being repositioned. Position of arrangement at border remains the same," Delhi Police clarifies