कोलकाता में सॉल्टलेक के शॉपिंग मॉल में भीषण आग, मौके पर दमकल की कई गाड़ियां

कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में स्थित एक शॉपिंग मॉल में आग लग गई.दमकल विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मॉल को खाली करवा लिया गया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. सॉल्ट लेक में स्थित बैसाखी हाउसिंग ऐस्टेट के पीछे बने मॉल में लगी आग को बुझाने के लिए दमकल की कम से कम नौ गाड़ियां भेजी गई. अधिकारी ने बताया, ‘‘आग मॉल के भूतल में लगी है. हम वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. पूरे मॉल को खाली करवा लिया गया है.' आपदा प्रबंधन दल भी मौके पर पहुंच गए हैं.

Kolkata: Fire breaks out at Baishakhi mall, Salt Lake. Three fire tenders have been rushed to the spot. More details awaited. #WestBengalpic.twitter.com/raE0RHO3YW