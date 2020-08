कोझिकोड विमान हादसा : PM मोदी से लेकर CM योगी तक ने जताया दुख, प्रियजनों को खोने वालों के साथ व्यक्त की संवेदनाएं 

पीएम मोदी ने घटना पर दुख जताते हुए कहा, "कोझिकोड में विमान हादसे से व्यथित हूं. विमान हादसे में अपने प्रियजनों को खोने वालों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं. घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं. स्थिति को लेकर केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन से बात की. अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और प्रभावित लोगों को सभी जरूरी सहायता दे रहे हैं."

Pained by the plane accident in Kozhikode. My thoughts are with those who lost their loved ones. May the injured recover at the earliest. Spoke to Kerala CM @vijayanpinarayi Ji regarding the situation. Authorities are at the spot, providing all assistance to the affected. — Narendra Modi (@narendramodi) August 7, 2020

वहीं, गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए कहा, "केरल के कोझिकोड में एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान की दुखद दुर्घटना के बारे में पता चला. एनडीआरएफ को निर्देश दिया है कि वह जल्द से जल्द घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव कार्य में मदद करें."

Distressed to learn about the tragic accident of Air India Express aircraft in Kozhikode, Kerala.



Have instructed NDRF to reach the site at the earliest and assist with the rescue operations. — Amit Shah (@AmitShah) August 7, 2020

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, "एयर इंडिया के विमान में कई लोग सवार थे, मृतकों के परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं."

Devastating news from Kozhikode, Kerala. I am deeply anguished by the loss of lives due to an accident carrying several passengers on Air India flight.



In this hour of grief, my thoughts are with the bereaved families. I pray for the speedy recovery of the injured. — Rajnath Singh (@rajnathsingh) August 7, 2020

कोझिकोड विमान हादसे की घटना पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा,'' कोझिकोड में विमान हादसे की खबर सुनकर स्तब्ध हूं. दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार और दोस्तों के साथ मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. घायलों के जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करता हूं."

Shocked at the devastating news of the plane mishap in Kozhikode. Deepest condolences to the friends and family of those who died in this accident. Prayers for the speedy recovery of the injured. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 7, 2020

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा, "केरल के कोझिकोड में विमान रनवे से फिसलने और दुर्घटनाग्रस्त होने की अत्यंत दुःखद सूचना प्राप्त हुई है. विमान में सवार यात्रियों के सकुशल एवं स्वस्थ होने और असमय काल कवलित हुए सभी जनों की आत्मा की शांति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं."

केरल के कोझिकोड में विमान रनवे से फिसलने और दुर्घटनाग्रस्त होने की अत्यंत दुःखद सूचना प्राप्त हुई है।



विमान में सवार यात्रियों के सकुशल एवं स्वस्थ होने और असमय काल कवलित हुए सभी जनों की आत्मा की शांति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) August 7, 2020

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, "कालीकट में क्रैश हुए एयर इंडिया के विमान में सवार क्रू और यात्रियों के परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं. इस दुखद और त्रासदी भरी घड़ी में हमारी प्रार्थनाएं आपके साथ हैं."

My heart goes out to the crew and passengers of the Air India plane that has crashed in Calicut and to their families. Our prayers are with you at this tragic and painful moment. — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) August 7, 2020

