पाकिस्तान में कैद कुलभूषण का भारत का आज कॉन्‍स्‍यूलर एक्सेस लेगा, सूत्रों के मुताबिक भारत की ओर से गौरव अहलुवालिया कुलभूषण से बातचीत करेंगे. लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि पाकिस्तान की ओर से दो शर्ते भी रखी गई हैं. पहली कि कुलभूषण जाधव से मुलाकात के दौरान सीसीटीवी कैमरा लगा होगा और साथ ही सुरक्षा कर्मचारी भी तैनात रहेंगे.

जबकि भारत पहले ही साफ कर चुका है कि वह कॉन्‍स्‍यूलर एक्सेस और कुलभूषण जाधव की मुलाकात को किसी भी तरह के अवरोध से मुक्त वातावरण में चाहता है इसी वजह से पाकिस्तान ने जब पिछले महीने कॉन्‍स्‍यूलर एक्सेस का ऑफर किया था तो भारत ने एक्सेस नहीं लिया था क्योंकि पाकिस्तान शीशे की दीवार, कुलभूषण जाधव को फिजिकल टच डिप्लोमेट्स की मौजूदगी उनकी तादाद आदि शर्तों पर अड़ा हुआ था.

Govt Sources: India's Charge d'affaires Gaurav Ahluwalia, will be meeting #KulbhushanJadhav. We hope that Pakistan will ensure right atmosphere so that the meeting is free, fair, meaningful and effective in keeping with the letter and spirit of the ICJ's orders. https://t.co/O8fJTjJ8S9