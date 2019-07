पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव मामले में इस महीने आ सकता है फैसला: सूत्र

पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) मामले में इस महीने फैसला आ सकता है. सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है. हालांकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार (Raveesh Kumar) ने कहा, 'कुलभूषण मामले में कुछ हफ्तों में फैसले की घोषणा होगी. इस केस में मौखिक जानकारी साझा कर दी गई है. फैसले की घोषणा इंटरनेशनल कोर्ट करेगा. तारीख की घोषणा भी उन्हीं के द्वारा होगी.' इसके अलावा भारत ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाई महज एक दिखावा है. दाऊद कहां है ये किसी से छिपा नहीं है. हम सामान्य संबंध चाहते हैं जो आतंकवाद से मुक्त हो. एक दिन पहले हाफिज सईद के खिलाफ आतंक के वित्तपोषण के मामले में जो मामला दर्ज किया गया है, वह पाकिस्तान पर बढ़ते अंतरराष्ट्रीय दबाव की वजह से किया गया.

ICJ में भारत ने मजबूती से रखा पक्ष, कहा- 'जबरन कबूलनामे' पर जाधव को मिली सजा रद्द की जाए

Raveesh Kumar, MEA, on reports that verdict in #KulbhushanJadhav case will be announced in a few weeks: Oral submissions have been made in the case. The verdict has to be announced by the International Court of Justice. The date has to be announced by them pic.twitter.com/BMoHjn0lh0