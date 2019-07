कुलभूषण जाधव फैसला: इमरान खान ने कहा- पाकिस्तान कानून के हिसाब से करेगा काम

अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) ने बुधवार को पाकिस्तान को भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को सुनाई गयी फांसी की सजा पर प्रभावी तरीके से फिर से विचार करने और राजनयिक पहुंच प्रदान करने का आदेश दिया. इस पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान कानून के हिसाब से काम करेगा. फैसले के अगले दिन इमरान खान ने ट्वीट करते हुए कहा, 'इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) के फैसले की सराहना करता हूं कि उन्होंने कमांडर कुलभूषण जाधव को बरी करने, रिहा करने और लौटाने का फैसला नहीं दिया. वह पाकिस्तान की जनता के खिलाफ अपराधों का गुनहगार है. पाकिस्तान कानून के मुताबिक आगे कार्यवाही करेगा.'

बता दें, भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव (49) को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में सुनवाई के बाद जासूसी और आतंकवाद के आरोपों पर फांसी की सजा सुनाई थी. इस पर भारत में काफी गुस्सा देखने को मिला था.

Appreciate ICJ's decision not to acquit, release & return Commander Kulbhushan Jadhav to India. He is guilty of crimes against the people of Pakistan. Pakistan shall proceed further as per law.

वहीं दूसरी ओर, भारत ने कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) के फैसले का स्वागत किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं देश के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने इसे ‘सच्चाई एवं न्याय' की जीत करार दिया. विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह ‘ऐतिहासिक निर्णय' इस मामले में भारत के रुख को ‘पूरी तरह' मान्य ठहराता है. मंत्रालय ने कहा कि भारत कुलभूषण जाधव की जल्द रिहाई और भारत वापसी के लिए जोर-शोर से काम करना जारी रखेगा.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ‘सच्चाई और न्याय' की जीत हुई है. पीएम मोदी ने ट्वीट किया,‘‘हम आईसीजे के आज के फैसले का स्वागत करते हैं. सच्चाई और न्याय की जीत हुई है. आईसीजे को तथ्यों के गहन अध्ययन पर आधारित फैसले के लिए बधाई.'

We welcome today's verdict in the @CIJ_ICJ. Truth and justice have prevailed. Congratulations to the ICJ for a verdict based on extensive study of facts. I am sure Kulbhushan Jadhav will get justice.



Our Government will always work for the safety and welfare of every Indian.