डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर बोले कुमार विश्वास, 'ज्ञान दे रहे हो सेठ सैम- तुम्हारे नागरिक 'नागरिक' और हमारे?

भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच जारी तनातनी को लेकर चिंतित अमेरिका ने बुधवार को परमाणु शक्ति संपन्न दोनों देशों से तनाव कम करने के लिए तुरंत कदम उठाने की अपील की है. उसने आगाह किया कि आगे से किसी भी ओर से की गई सैन्य कार्रवाई से दोनों देशों के लिए जोखिम की आशंका अस्वीकार्य रूप से बहुत ज्यादा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने कहा है कि उनके पास भारत और पाकिस्तान से एक अच्छी खबर है. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें उम्मीद है कि जल्द ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव खत्म होगा. उन्होंने कहा कि जल्द ही अच्छी खबर आएगी. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद कुमार विश्वास ने ट्वीट किया.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के इस बयान के बाद कुमार विश्वास ने ट्वीट किया, 'सेठ सैम को पता है कि अगर भारत ने इस नासूर का स्थायी इलाज कर दिया तो उसकी हथियारों की दुकान के दोनों ग्राहक माल ख़रीदना बंद कर देंगे! उसके हथियार ख़रीदने की पाकिस्तान की औक़ात नहीं बचेगी और भारत को ज़रूरत नहीं होगी! ज्ञान दे रहे हो सेठ सैम, तुम्हारे नागरिक 'नागरिक' और हमारे ?

बता दें कि इससे पहले भी कुमार विश्वास ने भारत पाक के बीच जारी तनाव को लेकर कई ट्वीट किए. भारत की कार्रवाई पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अंधेरे के कारण अभी कितना नुकसान हुआ है इसका पता नहीं चला है. इस पर कुमार विश्वास (Dr Kumar Vishvas) ने ट्वीट किया था कि 'जहालत के अंधेरे ने आपके मुल्क का जो नुक़सान किया है, उसका पता आपको क्या, आपके किसी रहनुमा को ही आजतक कहां चला?' इससे पहले भी कुमार विश्वास ने कई ट्वीट कर एयरफोर्स को सलाम किया और पाकिस्तान पर तंज भी कसा.

See thr faces 😜 It's High Level meeting or a Condolence for your Jaish Fufa's @ImranKhanPTI ? https://t.co/dlElRqhguG