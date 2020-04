Coronavirus: डोनाल्ड ट्रंप ने मदद के लिए भारत को कहा शुक्रिया, तो कुमार विश्वास ने बताया हिंदुस्तान का मतलब

कुमार विश्वास ने अमेरिकी राष्ट्रपति को टैग करते हुए लिखा, 'क्योंकि हमारे लिए पूरी दुनिया एक परिवार है. वसुधैव कुटुम्बकम.' बताते चलें कि इससे पहले ट्रंप ने दवाई न भेजने पर भारत के साथ ऐसा ही रुख अख्तियार करने की धमकी दी थी. ट्रंप ने कोरोना वायरस टास्कफोर्स ब्रीफिंग के दौरान व्हाइट हाउस में कहा कि भारत अमेरिका के साथ अच्छा कर रहा है और मुझे ऐसा कोई कारण नहीं दिखता कि भारत अमेरिका के दवा के ऑर्डर पर रोक जारी रखेगा. उन्होंने कहा, 'मैंने रविवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी और मैंने कहा था कि अगर आप हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन की आपूर्ति को मंजूरी देते हैं तो हम आपके इस कदम की सराहना करेंगे. यदि वह दवा की आपूर्ति की अनुमति नहीं देते हैं तो भी ठीक है, लेकिन हां, वे हमसे भी इसी तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद रखें.'

Because for us the whole world is a family @POTUS ????????

Vasudhaiv Kutumbkam ???? ???? https://t.co/Phy3WZp7vp