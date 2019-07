कुमार विश्वास ने कविता सुनाकर बताया कैसा होना चाहिए बजट, राम राज्य के टैक्स सिस्टम का दिया हवाला- देखें Video

मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट शुक्रवार को पेश कर दिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए इस बजट की चारों ओर चर्चा है. कुछ लोग इस बजट से खुश दिखे तो कुछ लोग नाखुश. अब डॉ. कुमार विश्वास (Kumar Vishvas) का एक वीडियो सोशल मीडिया जमकर वायरल हो रहा है. उनका यह वीडियो बजट पेश होने से पहले का है. उनके इस वीडियो पर लोग जमकर रिएक्शन भी दे रहे हैं. इस वीडियो में डॉ. कुमार विश्वास (Kumar Vishvas) रामराज्य के बजट और टैक्स सिस्टम के बारे में अपने दोस्तों के साथ बातें करते नजर आ रहे हैं. डॉ. कुमार विश्वास (Kumar Vishvas) ने इस वीडियो को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है.

So, this Talk of the Terrace became the Talk of the Town! They shot it, they uploaded it and now my team is boasting about how 'their' video got viral to over 1 million in less than 24 hrs! Anyways, thanks for watching and sharing this RamRajya ka Budget video. ???????? pic.twitter.com/ACeMfjdZSQ