कुमार विश्वास का निर्मला सीतारमण पर तंज, 'मैं ऐसे परिवार से हूं, जहां पेट्रोल नहीं पिया जाता'

कवि कुमार विश्वास ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान पर ट्वीट कर तंज कसा है, विश्वास ने लिखा है "मैं ऐसे परिवार से हूँ जहां पेट्रोल नहीं पिया जाता इसलिए पेट्रोल के दाम बढ़ने से मुझको कोई परेशानी नहीं है निर्मल (अ) ज्ञान" . आपको बता दें, निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा (Lok Sabha) में कहा था कि प्याज की बढ़ती कीमतों से व्यक्तिगत तौर पर उनपर कोई खास असर नहीं पड़ा है, क्योंकि उनका परिवार प्याज-लहसुन जैसी चीजों को खास पसंद नहीं करता है.

सीतारमण ने कहा था, ''मैं बहुत ज्यादा प्याज-लहसुन नहीं खाती...इसलिये चिंता न करें. मैं ऐसे परिवार से आती हूं, जिसे प्याज की कोई खास परवाह नहीं है.'' मंत्री के बयान के बाद से ही सोशल मीडिया पर लोगों ने इसका जमकर विरोध किया था. इसी कड़ी में कुमार विश्वास ने भी कटाक्ष करते हुए ये ट्वीट किया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 'प्याज-लहसुन न खाने' के बयान पर बोले चिदंबरम- क्या वे Avocado खाती हैं?

कुमार विश्वास के अलावा भी कई लोगों को ट्विटर पर उनकी यह बात पसंद नहीं आई एक यूजर ने दो फोटो को शेयर करते हुए लिखा था, ''PIC 1- प्याज के दामों के बारे में बात मत करों क्योंकि वित्त मंत्री प्याज नहीं खाती... PIC 2- हां, स्मृति ईरानी प्याज खाती हैं लेकिन जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में होती है... उन लोगों का क्या जो बीजेपी सरकार के वक्त प्याज खाते हैं''

Pic 1- Don't talk about #OnionPrice Because our FM #NirmalaSitharaman don't eat onions

Pic 2- Yes, Smriti Irani eat Onions but only when there is Govt of Congress.????

➖What about Millennials who prefer to eat onions during BJP govt ????? #OnionPrices#SayItLikeNirmalaTaipic.twitter.com/1vVjhWAd8f