'ऑपरेशन बालाकोट' के सबूत मांगने वाले नेताओं को कुमार विश्वास का करारा जवाब

आम आदमी पार्टी के नेता डॉ. कुमार विश्वास ने भारतीय वायुसेना की ओर से की गई एयर स्ट्राइक के सबूत मांगने वालों को नसीहत दी है. उन्होंने कहा है कि ऐसी आत्म-दीपित “सुहागरातों” के सबूत नहीं मांगे जाते. आपको बता दें कि 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना की ओर से पाकिस्तान में घुसकर जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर की गई आतंकी कार्रवाई के बाद अब सबूत और कितने आतंकी मरे इस पर सवाल उठ रहे हैं. हालांकि भारतीय सेना की ओर से कहा गया है कि आंकड़ों की किसी भी तरह से पुष्टि नहीं की जा सकती है. लेकिन कई लोग ऐसे भी जो दावा कर रहे हैं कि कम से कम 300 आतंकी मारे गए हैं. ताजा दावा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने किया है. उनका कहना है कि कम से कम 250 आतंकी मारे गए हैं. जबकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने कार्रवाई के सबूतों की मांग की है. इसके अलावा कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी कहा है कि सरकार के सैटेलाइट की तस्वीरें जारी करना चाहिए. वहीं एक और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भी मांग कि पीएम मोदी को अंतरराष्ट्रीय मीडिया की उन खबरों पर जरूर बोलना चाहिए जिसमें कहा जा रहा है कि बालाकोट में हुई एयर स्ट्राइक में शायद ही किसी की मौत हुई हो. सिब्बल ने कहा, 'क्या अंतरराष्ट्रीय मीडिया पाकिस्तान के समर्थन में हैं?

Kapil Sibal: PM must speak on reports by int'l media that say hardly anyone died there (in airstrike in Balakot). I want to ask PM, ‘Is int'l media in support of Pak?' When int'l media speaks against Pak,you feel elated.When they ask questions,it's asking because it supports Pak? pic.twitter.com/S4zLgQKeHa