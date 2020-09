मुठभेड़ में गोली लगने के बावजूद CRPF जवान ने आतंकियों को किया था ढेर, कुमार विश्वास का ये रिएक्शन

कुमार विश्वास ने अपने ट्वीट में लिखा, 'देकर अपना खून सींचते देश की हम फुलवारी, बंसी से बंदूक बनाते हम वो प्रेम पुजारी...!” Love You Hero'

उन्होंने इसके साथ CRPF का एक ट्वीट रीट्वीट किया है, जिसमें CRPF ने कहा है कि 'अगर साहस का कोई चेहरा होता, तो उसकी मुस्कान ऐसी ही होती. श्री राहुल माथुर, DC CRPF जिन्होंने कल गोली लगने के बावजूद आतंकियों को ढेर कर दिया.'

श्रीनगर सीआरपीएफ ने भी एक ट्वीट कर कहा कि 'साहस हर चीज़ से ऊपर, यही एक योद्धा की निशानी है. DC CRPF श्री राहुल माथुर की पहली झलक, जो 92 बेस अस्पताल में भर्ती हैं. कल श्रीनगर के बाटमालू में उन्होंने एक आतंक-रोधी ऑपरेशन में गोली लगने के बावजूद आतंकियों को ढेर किया था.'

Courage, above all things, is the first quality of a warrior.



First glimpses of Shri Rahul Mathur, DC CRPF admitted at 92 Base Hospital who neutralised terrorists despite suffering bullet injuries in the counter terror operation at Batmaloo, Srinagar yesterday. #Kashmir#CRPFpic.twitter.com/UQYHtqrzAs