कमला हैरिस का वीडियो शेयर कर कुमार विश्वास ने बाइडेन के लिए कही ये बात, उम्मीद है आप...

विश्वास ने ट्वीट कर कहा, आपको और जो बाइडेन को एक भारतीय की ओर से शुभकामनाएं. हम सब उम्मीद करते हैं कि इतने प्रभावशाली देश के नेता के तौर पर आप इस दुनिया को और बेहतर जीवन जीने के लायक बनाने का प्रयास करेंगे. उन्होंने कमला हैरिस का वह वीडियो भी जारी किया, जिसमें वह बाइडेन से फोन पर बात कर रही हैं. कमला हैरिस इसमें कह रही हैं, जो हमने कर दिखाया, आप अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनने जा रहे हो.

Congratulations to you and @JoeBiden from India🇮🇳 ! As the leaders of such an impact full country, we all hope that you guys will put more positive efforts for making this world worth living 👍 https://t.co/GVJXhz9KGu