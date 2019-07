वर्ल्डकप जीतने के बाद भी इंग्लैंड में 'सन्नाटा', Video शेयर कर कुमार विश्वास बोले- हम जीतते तो धुआं-धुआं कर देते

क्रिकेट वर्ल्ड कप (Cricket World Cup) के फाइनल में रोमांचक मुकाबला इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेजों की टीम ने शानदार जीत दर्ज की. आखिरी ओवर के आखिरी गेंद तक चली इस मैच में मुकाबला टाई रहा, लेकिन सुपर ओवर के नियम के मुताबिक अधिक बाउंड्री के बलबूते इंग्लैंड टीम को जीत मिल गई. इस मैच के बाद देश-दुनिया के लोग सोशल मीडिया पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं. ट्विटर पर अक्सर एक्टिव रहने वाले कवि कुमार विश्वास ने न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से जुड़े कई ट्वीट किए. इस ट्वीट में उन्होंने अपने व्यू दिए हैं. कुमार विश्वास ने एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें इंग्लैंड की सड़कों पर सन्नाटा दिखाई दे रहा है.

उन्होंने इस वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, ''हम जीतते तो धुआं-धुआं कर देते, एक ये हैं क़तई बेस्वाद लोग हैं ये गोरे तो.. #CWC19Final'' वीडियो में लिख है 'जीतने के बाद का सन्नाटा'. इसी को लेकर विश्वास ने तंज कसा है. वहीं एक और भारतीय फैन ने उनके ट्वीट पर वीडियो पोस्ट करके लिखा, ''क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के बाद कोई सेलीब्रेशन नहीं दिख रहा है... मुझे संदेह है कि कोई जानता भी हो कि इंग्लैंड क्रिकेट वर्ल्डकप जीत गई है.''

Dear New Zeland, You guys played so well and fantastic ! It's not your defeat brother, it's cricket's win https://t.co/j0wSWQHaoN