IAF की कार्रवाई: कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल पर कसा तंज, कहा-' नौटंकी नहीं करूंगा'

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) द्वारा अपना अनशन तात्काल टालने के फैसले को लेकर कवि कुमार विश्वास ( Kumar Vishwas) ने सीएम पर तंज किया है. उन्होंने ट्वीट कर रहा कहा कि जब पूरा देश अपने शहीदों के शोक में था तो आत्ममुग्ध बौना बोला- 'नौटंकी करूंगा', जब पूरा देश अपने सैनिकों के शौर्य पर जोश में है तो आत्ममुग्ध बौना कह रहा है कि नौटंकी नहीं करूंगा. बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने भारतीय वायुसेना द्वारा पीओके स्थित आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई के मद्देनटर अपना उपवास रद्द किया था. उन्होंने मंगलवार को ट्वीट किया कि दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए किया जाने वाला अपना उपवास, मैं भारत-पाकिस्तान की स्थिति को देखते हुये स्थगित कर रहा हूं.

In view of prevailing Indo Pak situation, I am postponing my upwas for full statehood of Delhi. We all stand as one nation today.