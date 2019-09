इमरान खान पर कुमार विश्वास ने ली चुटकी, कहा- अपना कटोरा उठाओ और वर्ल्ड भीख मांगो टूर...

कवि कुमार विश्वास (Kumar Vishwas) ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान (Imran Khan) पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा, 'अपना कटोरा(कासा) दोबारा उठाओ और वर्ल्ड भीख मांगो टूर के लिए निकल जाओ.' कुमार (Kumar Vishwas) ने यह बात इमरान खान के उस बयान के जवाब में लिखी जिसमें इमरान ने कहा था, 'जब तक कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है तब तक भारत के साथ बातचीत का कोई सवाल ही नहीं है.' बता दें कि कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा खत्म किये जाने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद पाकिस्तान (Pakistan) लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है और भारत के इस कदम को गलत बता रहा है.

Ok @ImranKhanPTI So now Pick your Katora (Kasa) again and leave for a “World Bheekh Mangoo Tour” https://t.co/ai3ABNdvbT