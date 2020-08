'एयरपोर्ट-एयरलाइंस सरकार को नहीं चलाना चाहिए' वाले बयान पर कुमार विश्वास का तंज- जब देश ही भगवान चला रहे हैं.....

उन्होंने NDTV की खबर शेयर करते हुए अपने ट्वीट में लिखा, 'हां, सही कहा! जब हमारा देश खुद भगवान चला रहे हैं, तो फिर हमें नेशनल एयरपोर्ट्स, नेशनल रेलवे, नेशनल पोर्ट्स, यूनिवर्सिटीज़, नेशनल हाईवेज़, हॉस्पिटल्स, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वगैरह भी क्यों चलाना चाहिए? यहां तक कि सरकार को सरकार भी नहीं चलानी चाहिए. भारत माता की जय!'

Yes,Right! When almighty God HIMSELF is running our country, then why should we run National Airports,National Railway,National Ports,Universities,National Highways,Hospitals,Electricity Companies & all?

Even Government should not run our Government????????

Bharat Mata Ki Jay????????https://t.co/3I5lwNaVNf