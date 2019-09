हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ा बदलाव, कुमारी शैलजा को पार्टी ने दी बड़ी जिम्मेदारी

विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा कांग्रेस में बड़ा बदलाव हुआ है. पार्टी की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा (Kumari Selja) को हरियाणा कांग्रेस (Haryana Congress) का अध्यक्ष बनाया गया है. साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंदर सिंह हुड्डा (Bhupinder Singh Hooda) विधानसभा में विपक्ष के नेता रहेंगे. इसके अलावा हुड्डा चुनाव प्रबंधन कमेटी के प्रमुख भी होंगे. बता दें कि कुमारी शैलजा (Kumari Selja) गांधी परिवार की बहुत नजदीकी मानी जाती हैं. सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) के करीबी नेताओं में उनकी गिनती होती है. हरियाणा में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं. सोनिया गांधी की करीबी मानी जाने वाली शैलजा ने अशोक तंवर का स्थान लिया है. दूसरी तरफ़, हुड्डा ने किरण चौधरी का स्थान लिया है.

Kumari Selja has been appointed as Haryana Congress president. pic.twitter.com/1AKKRBimj5