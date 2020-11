'न मांगूंगा माफी, न भरूंगा जुर्माना', अवमानना का आरोप झेल रहे कुणाल कामरा ने लिखा

अपने ट्वीट की वजह से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की अवमानना करने का आरोप झेल रहे स्टैंडिंग कॉमेडियन कुणाल कामरा (Kunal Kamra) ने आज कहा कि वह न तो अपना ट्वीट हटाने जा रहे हैं और न ही उसके लिए माफी मांगने जा रहे हैं. कामरा ने आत्महत्या के मामले में टीवी एंकर अर्णब गोस्वामी को जमानत देने पर सुप्रीम कोर्ट पर ट्वीट कर हमला बोला था. ताजा ट्वीट में कामरा ने लिखा है, "मैं अपने ट्वीट को वापस लेने या उसके लिए माफी माँगने का इरादा नहीं रखता. मेरा मानना ​​है कि वे अपनों के लिए बोलते हैं." उन्होंने ये भी लिखा, "कोई वकील नहीं, कोई माफी नहीं, कोई जुर्माना नहीं, समय की बर्बादी नहीं."

No lawyers, No apology, No fine, No waste of space ???????????? pic.twitter.com/B1U7dkVB1W