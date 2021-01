गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार नजर आई लद्दाख और कोविड-19 की झांकी बनीं आकर्षण का केंद्र

अयोध्या में गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा फहराकर शुरू किया गया मस्जिद का काम

Delhi: With the theme of 'Aatma-Nirbhar Bharat Abhiyan: COVID' the tableau of the Department of Biotechnology depicts the process of #COVID19 Vaccine development through various processes. #RepublicDaypic.twitter.com/xBqTeXIVxq — ANI (@ANI) January 26, 2021

The display of cultural tableaux begins at #RepublicDay parade, with Ladakh leading. It's the first-ever tableau of the UT.



It shows Ladakh's culture & communal harmony besides art & architecture, languages & dialects, customs & costumes, fairs & festivals, literature, music. pic.twitter.com/jdBN8KFlE4 — ANI (@ANI) January 26, 2021

देश के नक्‍शे और पृथ्‍वी को घेरे हुए एक वृत में अपने आप को समेटे इस झांकी में भारत में विकसित कोरोना वैक्‍सीन और इसके रिसर्च को रेखांकित किया गया था. जम्‍मू-कश्‍मीर राज्‍य से अलग होने और केंद्र शासित क्षेत्र का दर्जा हासिल करने वाली लद्दाख की झांकी भी इस बार लोगों का ध्‍यान आकर्षित करने में सफल रही.

लद्दाख में बर्फ बनी झील पर ITBP के जवानों ने तिरंगे संग मनाया गणतंत्र दिवस,VIDEO देख शौर्य से भर जाएंगे

झांकी के पहले भाग में भगवान बुद्ध की प्रतिभा थी, इसकी पृष्‍ठभूमि में पर्वतीय क्षेत्र लद्दाख की अनूठी संस्‍कृति, वहां के रीति रिवाजों, वेशभूषा, त्‍योहारों और मठों को दर्शाया गया था. फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ (Flight Lieutenant Bhawana Kanth) गणतंत्र दिवस फ्लाई-पास्‍ट (Republic Day fly-past) में भाग लेने वाली देश की पहली महिला फाइटर बन गई हैं. फ्लाइट लेफ्टिनेंट तनिक शर्मा ने IAF के दल की अगुवाई की जिसमें 96 एयरमैन और चार ऑफिसर थे, इसमें 12 बाय 8 के फॉर्मेशन में एयर वॉरियर थे.वायुसेना की झांकी की थीम इस बार ''Indian Air Force: Touch the Sky with Glory (भारतीय वायुसेना: शान के साथ आसमान की ऊंचाई पर) थी, इसमें हल्‍के लड़ाकू विमान और हल्‍के लड़ाकू हेलीकॉप्‍टर्स-सुखाई-30, एमके 1-एयरक्राफ्ट और रोहिनी रडार के मॉडल थे. आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्‍य उत्‍तर प्रदेश की झांकी इस बार अयोध्‍या पर केंद्रित थी. इसमें राम मंदिर के स्‍वीकृति डिजाइन और दीपोत्‍सव को दर्शाया गया था. (एजेंसी से भी इनपुट)

गणतंत्र दिवस: राजपथ के आसमान पर वायुसेना का गौरव