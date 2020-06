'नेपाली सुरक्षा बल के जवान ने मेरे बेटे को धक्का मारा..सीमा में घुसकर हवाई फायरिंग करने लगे'

न्यूज एजेंसी ANI से उन्होंने बताया कि नेपाल पुलिस के एक जवान ने उनके बेटे को धक्का मारा. लगन किशोर ने बताया, 'जब मैंने इसका विरोध किया तो उन्होंने मुझसे चुप रहने के लिए कहा. उन लोगों ने 10 और जवानों को बुला लिया. सीमा के अंदर आ गए और हवाई फायरिंग करने लगे'. लगन किशोर ने आगे बताया, 'हम सभी भारत की ओर भागने लगे. लेकिन वह खींचकर अपनी सीमा में ले आए और राफेल की बट से मेरे ऊपर प्रहार किया. इसके बाद मुझे नेपाल के संग्रापुर ले जाया गया. मैंने उन्हें कि वो मुझे मार सकते हैं. लेकिन फिर भी मुझे भारत से वहां ले जाया गया.

My son&I was at the border to meet my daughter-in-law (a Nepali national). Security personnel from that side hit my son. They asked me to shut up when I asked why did they do that. They called up 10 more security personnel, they came to border&fired bullets in air: Lagan Kishore