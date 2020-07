लालजी टंडन के निधन पर राष्ट्रपति, PM मोदी ने जताया शोक, CM योगी समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, 'लालजी टंडन को हमेशा जनता की सेवा में उनके अथक प्रयासों के लिए याद किया जाएगा. उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मजबूत करने में उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई. उन्होंने एक प्रशासक के तौर पर अपनी पहचान बनाई, और हमेशा जनता की भलाई को सर्वोपरि रखा. उनके निधन से शोकाकुल हूं.'

पीएम ने अपने एक दूसरे ट्वीट में लिखा, 'श्री लालजी टंडन संवैधानिक मामलों के अच्छे ज्ञाता थे. वो काफी लंबे वक्त तक अटल जी के करीबी मित्र रहे. इस दुख की घड़ी में उनके परिवार और शुभचिंतकों को मेरी संवेदनाएं. ओम् शांति.'

Shri Lalji Tandon was well-versed with constitutional matters. He enjoyed a long and close association with beloved Atal Ji. In this hour of grief, my condolences to the family and well-wishers of Shri Tandon. Om Shanti.

लालजी टंडन के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से संवेदना जताई गई. राष्ट्रपति भवन की ओर से किए गए ट्वीट में कहा गया, 'मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन के साथ ही हमने एक ऐसे महान नेता को खो दिया है, जो लखनऊ की तहजीब और एक राजनेता के कौशल का मिश्रण था. मुझे उनके निधन का गहरा दुख है. उनके परिवार और शुभचिंतकों को मेरी हार्दिक संवेदनवाएं.'

In the passing away of Madhya Pradesh Governor Shri Lal Ji Tandon, we have lost a legendary leader who combined cultural sophistication of Lucknow and acumen of a national stalwart. I deeply mourn his death. My heartfelt condolences to his family and friends.